الرياضة

سر تواصل ثلاثي الأهلي مع لاعبي الزمالك قبل نهائي السوبر المصري

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أحمد جودة - القاهرة -  

قال الإعلامي خالد الغندور، إن محمد الشناوي ومحمد مجدي أفشة وإمام عاشور ثلاثي النادي الأهلي تواصلوا مع زملائهم من نادي الزمالك.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور مع خالد الغندور:"تواصل محمد الشناوي مع عدد من لاعبي الزمالك على رأسهم شيكابالا للاطمئنان على الثلاثي المحتجز وبلغهم الشناوي تضامن لاعبي الأهلي مع زملائهم في الزمالك".

وأختتم:"محمد مجدي أفشة وإمام عاشور أيضًا تواصلوا مع بعض لاعبي الزمالك مؤكدين لهم تمنيات لاعبو الأهلي بإنتهاء أزمة ثلاثي الزمالك".

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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