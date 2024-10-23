نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر تواصل ثلاثي الأهلي مع لاعبي الزمالك قبل نهائي السوبر المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال الإعلامي خالد الغندور، إن محمد الشناوي ومحمد مجدي أفشة وإمام عاشور ثلاثي النادي الأهلي تواصلوا مع زملائهم من نادي الزمالك.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور مع خالد الغندور:"تواصل محمد الشناوي مع عدد من لاعبي الزمالك على رأسهم شيكابالا للاطمئنان على الثلاثي المحتجز وبلغهم الشناوي تضامن لاعبي الأهلي مع زملائهم في الزمالك".

وأختتم:"محمد مجدي أفشة وإمام عاشور أيضًا تواصلوا مع بعض لاعبي الزمالك مؤكدين لهم تمنيات لاعبو الأهلي بإنتهاء أزمة ثلاثي الزمالك".