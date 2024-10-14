نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "ساما": أكثر من 2.8 تريليون ريال حجم الائتمان المصرفي السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الائتمان المصرفي الممنوح للقطاعين العام والخاص في المملكة مستويات قياسية تُعد الأعلى تاريخيًا بنهاية شهر أغسطس 2024، ليبلغ نحو 2،824،780 ريالًا، بنسبة نمو سنوية تُقدر بـ 12.1%، بزيادة بلغت نحو 305.023 مليار ريال، مقارنة بـ 2،519،756 ريالًا للفترة نفسها المماثلة من العام السابق. وسجل الائتمان المصرفي ارتفاعًا شهريًا بنسبة تُقدر بـ 1.2%، مقارنة بشهر يوليو من العام نفسه والبالغ 2،791،301 ريال، بزيادة بلغت نحو 33.478 مليار ريال، حسب ما أوضحته بيانات النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي (ساما) لشهر أغسطس 2024.

ووفقًا للنشرة الإحصائية، شهد الائتمان المصرفي نموًا منذ بداية العام الحالي، بقيمة تجاوزت 203 مليارات ريال، حيث كان يبلغ 2،621،726 ريالًا بنهاية شهر يناير من العام الحالي.

وتوزع الائتمان المصرفي الممنوح للقطاعين العام والخاص على أكثر من 17 نشاطًا اقتصاديًا متنوعًا ليصبح داعمًا ومعززًا في تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، ومساهمًًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030. وشكل الائتمان المصرفي طويل الأجل (لأكثر من 3 سنوات) ما نسبته 47% من إجمالي الائتمان الممنوح، بقيمة بلغت نحو 1،324،161 ريالًا بنهاية شهر أغسطس 2024، محققًا نموًا سنويًا بنسبة 8.7% مقارنة بـ 1،217،880 ريالًا للفترة نفسها المماثلة من العام 2023، بزيادة تجاوزت 106 مليارات ريال. في حين مثل الائتمان المصرفي قصير الأجل (أقل من سنة) ما نسبته 38% من إجمالي الائتمان، بقيمة بلغت نحو 1،074،234 مليار ريال، محققًا نموًا سنويًا بنسبة 14%، مقارنة بـ 943،119 مليار ريال للفترة نفسها المماثلة من العام 2023، بقيمة زيادة تجاوزت الـ 131،115 مليار ريال.



وشكل الائتمان المصرفي متوسط الأجل (من سنة إلى 3 سنوات) نسبة 15% من إجمالي الائتمان، بقيمة بلغت نحو 426،384 مليار ريال، محققًا نموًا سنويًا بنسبة 19% مقارنة بـ 358،757 مليار ريال للفترة نفسها المماثلة من العام 2023، بقيمة زيادة تجاوزت 67 مليار ريال.