لجنة الحكام: أمين عمر حكما لنهائى كأس السوبر المصرى بين الأهلي والزمالك

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 23 أكتوبر 2024 09:33 مساءً - أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة تعيين الحكم الدولى أمين عمر، لإدارة مباراة نهائي كأس السوبر المصرى غدا بالإمارات بين الأهلى والزمالك، على أن يدير الحكم الدولى محمود ناجى مباراة تحديد المركز الثالث بين بيراميدز وسيراميكا .

وأسندت اللجنة مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف النهائي إلى طاقم يضم: محمد معروف (حكم ساحة)، محمود أبو الرجال (مساعد أول)، هانى خيري (مساعد ثاني)، محمود ناجى (حكم رابع)، محمود عاشور (حكم فيديو)، عمر فتحى (مساعد حكم فيديو).

بينما ضم طاقم مباراة الأهلي وسيراميكا في نفس الدور، أحمد الغندور (حكم ساحة) وأحمد حسام طه (مساعد أول) وشريف عبد الله (مساعد ثاني) وأمين عمر (حكم رابع)، وائل فرحان (حكم فيديو) والإماراتي عيسى خليفة (مساعد حكم فيديو).