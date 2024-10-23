ماذا يفعل الأهلي والزمالك مع صافرة أمين عمر قبل قمة السوبر؟

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أحمد جودة - القاهرة -

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة برئاسة محمد فاروق، طاقم تحكيم مباراة الأهلي والزمالك، في اللقاء الذي سيجمع الفريقين في الثامنة من مساء غد الخميس، في نهائي بطولة كأس السوبر المصري بالإمارات.

ويدير اللقاء تحكميًا أمين عمر حكمًا للساحة ويُعاونه ويُعاونه محمود أبوالرجال وأحمد حسام، وأحمد الغندور حكمًا رابعًا ومحمد معروف حكمًا للفار ومعه محمود عاشور.

نتائج الأهلي والزمالك مع صافرة أمين عمر

أدار أمين عمر 23 مباراة لفريق الأهلي خلال مسيرته التحكيمية حقق المارد الأحمر 15 انتصارًا، وتعادل في 6 مباريات، وخسر مباراتين.

وأشهر البطاقة الصفراء 30 مرة للاعبي الأهلي في المباريات السابقة، و2 باللون الأحمر، واحتسب 7 ركلات جزاء للفريق.

بينما أدار أمين عمر 32 مباراة لفريق الزمالك في مختلف البطولات، حقق الفارس الأبيض 24 انتصارًا، وخسر مباراة وتعادل في 7 مباريات.

ومنح "عمر" لاعبي الزمالك 61 بطاقة صفراء و4 حمراء. واحتسب 14 ركلة جزاء لصالح الفارس الأبيض.

الحكم المصري سبق وأدار مباراة قمة وحيدة بين الأهلي والزمالك في بطولة الدوري المصري بتاريخ 16 ديسمبر 2022 وانتهت بالتعادل.