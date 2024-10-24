عاجل - لأول مرة في السعودية: تدشين سيارة تعمل بالهيدروجين

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة العامة للنقل في السعودية عن الإطلاق التجريبي لأول سيارة تعمل بالهيدروجين، في خطوة تهدف إلى تقليل الانبعاثات الضارة في المملكة. تُعد هذه المبادرة الأولى من نوعها في مجال خدمات الأجرة الخاصة، حيث تسعى الهيئة لاستكشاف التقنيات الجديدة وتطبيقها بشكل عملي، مما يمثل خطوة هامة نحو الحد من التلوث الناتج عن السيارات التقليدية التي تعمل بالوقود.

أهمية المبادرة

تركز الحكومة السعودية على مكافحة التأثيرات السلبية الناتجة عن العوادم والانبعاثات الضارة على صحة الإنسان والبيئة. وقد أظهرت الدراسات تأثير هذه العوادم على صحة الطيور والحيوانات أيضًا. لذا، يُعتبر الاعتماد على الهيدروجين كوقود للسيارات خطوة فعالة لتحسين جودة الحياة في المملكة وتقليل المخاطر الصحية.

مزايا السيارة الهيدروجينية

تتميز السيارة الهيدروجينية التي تم إطلاقها بعدة مزايا، منها:

استخدام الطاقة النظيفة : حيث تُعتبر خيارًا صديقًا للبيئة.

: حيث تُعتبر خيارًا صديقًا للبيئة. انعدام الانبعاثات الضارة : مما يساهم في تحسين جودة الهواء.

: مما يساهم في تحسين جودة الهواء. أداء عالي وكفاءة تشغيل : تضمن قدرة السيارة على العمل بكفاءة.

: تضمن قدرة السيارة على العمل بكفاءة. مدى التشغيل : تصل مسافة السيارة إلى 350 كم.

: تصل مسافة السيارة إلى 350 كم. مدة التشغيل اليومية: يمكن تشغيلها لمدة تصل إلى 8 ساعات في اليوم.

الخطوات المستقبلية

تسعى الهيئة العامة للنقل إلى استبدال السيارات التقليدية تدريجيًا بالسيارات الهيدروجينية، مما يعكس التزامها بتحقيق أهداف الاستدامة والبيئة النظيفة. كما تمثل هذه السيارة إضافة نوعية لمبادرات النقل الحديثة في المملكة، والتي تشمل أيضًا الحافلات الكهربائية والحافلات ذاتية القيادة والقطار الهيدروجيني، فضلًا عن السيارات والشاحنات الكهربائية.

مبادرات مبتكرة أخرى

تتزامن هذه المبادرة مع الإعلان عن إطلاق السكوتر الكهربائي، الذي يهدف إلى تسهيل تنقل الركاب بين المشاعر المقدسة خلال موسم الحج، بالإضافة إلى تحسين خدمات توصيل الطلبات. تُعبر هذه المبادرات عن الجهود المستمرة لتطوير أنظمة النقل الخاصة في السعودية، وتعكس التوجه نحو الابتكار والتكنولوجيا الحديثة في هذا المجال.