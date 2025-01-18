انت الأن تتابع خبر وظائف شاغرة: شركة تكامل القابضة تعلن عن فتح باب التوظيف بها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت شركة تكامل القابضة عن فتح باب التوظيف في عدد من الوظائف الشاغرة بها من حملة درجة البكالوريوس،وذلك للعمل في مدينة الرياض،ومن خلال الأسطر القليلة القادمة سوف نتعرف على كل التفاصيل الخاصة بوظائف شركة تكامل القابضة.

وظائف شركة تكامل القابضة تعلن القابضة

نستعرض لكم الآن كل التفاصيل الخاصة بوظائف شركة تكامل القابضة وهي كالآتي:-

- مدير حوكمة المنتجات.

- مدير تدقيق تكنولوجيا المعلومات.

- مستشار فني خبير

- محلل رؤى البيانات.

- مدير إدارة المنتجات.

التخصصات المطلوبة لشغل وظائف شركة تكامل القابضة

- إدارة المخاطر المؤسسية.

- استمرارية الأعمال.

- الحوكمة والامتثال.

- المحاسبة.

- المالية.

- تكنولوجيا المعلومات.

- إدارة الأعمال.

- تسويق و إعلان.

- علوم الكمبيوتر.

- إدارة المشاريع.

موعد وطريقة التقديم في وظائف شركة تكامل القابضة