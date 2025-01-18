انت الأن تتابع خبر طقس غائم على بعض مناطق المملكة العربية السعودية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تغييرات جوية عديدة تشهدها بعض مناطق المملكة هذه الفترة مع التعمق في فصل الشتاء،حيث تشهد مناطق جازان وعسير والباحة تمتد إلى أجزاء من مكة المكرمة إلى وجود سماء غائمة مع فرصة لهطول الأمطار الخفيفة،كما لا يستبعد تكون الضباب على هذه المناطق،كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد الرؤية الأفقية على أجزاء من المنطقة الشرقية،ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف بالتفصيل على درجات الحرارة المتوقعة على مناطق المملكة العربية السعودية.

بيان درجات الحرارة المتوقعة على مناطق المملكة العربية السعودية

نعرض لكم الآن بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على مناطق المملكة العربية السعودية وهي كالتالي:-