انت الأن تتابع خبر الهيئة العامة للأوقاف في السعودية تعلن عن فتح باب التوظيف والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت الهيئة العامة للأوقاف في السعودية عن فتح باب التوظيف في عدد من الوظائف الشاغرة بها لحملة درجة البكالوريوس فأعلى،وذلك للعمل في مدينة الرياض،ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على كل التفاصيل الخاصة بوظائف الهيئة العامة للأوقاف.

وظائف الهيئة العامة للأوقاف

نستعرض لكم الآن كل التفاصيل الخاصة بوظائف الهيئة العامة للأوقاف وهي كالآتي:-

١- أخصائي أول الأمن السيبراني بالتفاصيل التالية:

- حاصل على درجة البكالوريوس في أمن المعلومات.

- خبرة لا تقل عن ٤ سنوات في نفس مجال الوظيفة.

٢- أخصائي أول التخطيط الاستراتيجي بالتفاصيل التالية:

- حاصل على درجة البكالوريوس في التخطيط.

- خبرة لا تقل عن ٤ سنوات في نفس مجال العمل.

مميزات العمل في الهيئة العامة للأوقاف

أعلنت الهيئة أن هناك بعض المميزات التي يتمتع بها الموظف في الوظائف الشاغرة بها وهي كالآتي:-

١- بدل تعليم الأطفال.

٢- تأمين صحي مميز.

٣- برامج تدريبية وخطط نمو دائمة.

موعد وطريقة التقديم في وظائف الهيئة العامة للأوقاف