فلوريان فيرتز يقود باير ليفركوزن لتجاوز بوروسيا مونشنغلادباخ

بسام محمد - أبوظبي في السبت 18 يناير 2025 10:54 مساءً - قاد فلوريان فيرتز فريقه باير ليفركوزن للفوز على بوروسيا مونشنغلادباخ، بنتيجة 3-1، مساء اليوم، ضمن الجولة 18 من الدوري الألماني.

أهداف ليفركوزن حملت توقيع كل من فلوريان فيرتز “هدفين” (د32، د62 من علامة الجزاء) وباتريك شيك (د74)، فيما سجل تيم كلينيست (د90) هدف مونشنغلادباخ الوحيد.

بهذه النتيجة، رفع باير ليفركوزن رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد بوروسيا مونشنغلادباخ عند 24 نقطة في المركز 11.