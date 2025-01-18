التعادل يحسم موقعة آرسنال وأستون فيلا

بسام محمد - أبوظبي في السبت 18 يناير 2025 10:54 مساءً - حسم التعادل الإيجابي، بنتيجة 2-2، مباراة آرسنال وضيفه أستون فيلا، مساء اليوم، ضمن الجولة 22 من الدوري الإنكليزي.

ثنائية آرسنال سجلها كل من جابرييل مارتينيلي (د35)، وكاي هافيرتز (د55)، فيما سجل يوري تيليمانس (د60)، وأولي واتكينز (د68) هدفي أستون فيلا.

بهذه النتيجة، رفع آرسنال رصيده إلى 44 نقطة في المركز الثاني، وأصبح رصيد أستون فيلا عند 36 نقطة في المركز السابع.