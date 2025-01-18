وزير التموين: 2025 سيشهد إضافة جميع مستحقى الدعم التمويني وخروج غير المستحقين

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 18 يناير 2025 10:31 مساءً - أجاب الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية على سؤال الإعلامية لميس الحديدي حول أنه لم يتم إضافة أية مواليد لبطاقات التموين منذ عام 2005 وأصبحت أعمارهم الآن 20 عاماً هل سنشهد إضافات في عام 2025 ؟ ليرد قائلاً: "الفترة الأخيرة شهدت إضافة مواليد من برنامج "تكافل وكرامة" وأبناء الشهداء إلى منظومة الدعم.

وعقبت لميس الحديدي: هل هؤلاء فقط هم المستحقون للدعم؟ ليرد وزير التموين: لا ليسوا هؤلاء فقط بالنظر للمنظومة الحالية سنجد أن بها تشوهات في دخول وخروج المستحقين إذا لزم علينا تنظيم تلك المنظومة".

وأوضح الوزير أن المنظومة الحالية للدعم تشهد تشوهات تتعلق بدخول وخروج المستحقين، كاشفاً أن عام 2025 سيشهد إضافة جميع مستحقي الدعم التمويني وخروج غير المستحقين.

وحول وقف استفادة المواطن من خدمات الدولة بسبب التعدي على الأراضي الزراعية، علق الوزير خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي عبر برنامجها "كلمة أخيرة" على شاشة ON قائلاً: "هذا أمر متعارف عليه عالميًا".

وفيما يتعلق بوقف الدعم التمويني عن سارقي التيار الكهربائي، قال الوزير: "لا نوقف الدعم التمويني عن سارقي الكهرباء، إنما نعلق الخدمة لحين صدور حكم قضائي".

وعن احتمالية تغيير أو تحريك أسعار السلع التموينية والمدعومة، أكد الوزير: "لا تغيير فى سعر بيع السكر التمويني أو الأقماح والخبز في الوقت الحالى".