ترامب: سنرى إطلاق المحتجزين قريبا وأبلغت نتنياهو أن عليه مواصلة القيام بما يلزم

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 18 يناير 2025 10:31 مساءً - أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب قال إننا سنرى إطلاق المحتجزين قريبا ويجب أن يتم ذلك وأبلغت نتنياهو أن عليه مواصلة القيام بما يلزم، والضامن من جانب إدارتي لاستمرار وقف إطلاق النار في غزة هو وجود حكومة جيدة، وقلت لنتنياهو إن الحرب في غزة يجب أن تنتهي لكن عليه الاستمرار في فعل ما ينبغي القيام به، وإذا احترمونا سيستمر وقف إطلاق النار في غزة وإذا لم يحترمونا ستنفجر الأمور.



وأعلنت جمهورية مصر العربية ودولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية توصل طرفي النزاع في غزة إلى اتفاق لتبادل الأسرى والمحتجزين والعودة إلى الهدوء المستدام بما يحقق وقفًا دائمًا لإطلاق النار بين الطرفين. ومن المتوقع أن يبدأ سريان الاتفاق اعتبارًا من يوم 19 يناير 2025.



وبحسب بيان الوسطاء، يتضمن الاتفاق الذي توصل إليه الطرفان ثلاثة مراحل، تشتمل المرحلة الأولى ومدتها 42 يومًا على وقف لإطلاق النار، وانسحاب وإعادة تموضع القوات الإسرائيلية خارج المناطق المكتظة بالسكان، وتبادل الأسرى والمحتجزين، وتبادل رفات المتوفين، وعودة النازحين داخليًا إلى أماكن سكناهم في قطاع غزة، وتسهيل مغادرة المرضى والجرحى لتلقي العلاج.



كما تتضمن المرحلة الأولى تكثيف إدخال والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة، وإعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية والمخابز، وإدخال مستلزمات الدفاع المدني والوقود، وإدخال مستلزمات إيواء النازحين الذين فقدوا بيوتهم بسبب الحرب.



وفي هذا الإطار، أعلنت كل من جمهورية مصر العربية ودولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية أن سياستهم كضامنين لهذا الاتفاق هي التأكيد على أن جميع مراحله الثلاث ستنفذ بشكل كامل من قبل الطرفين. وعليه، فإن الوسطاء سيعملون بشكل مشترك لضمان تنفيذ الأطراف لالتزاماتهم في الاتفاق والاستمرار الكامل للمراحل الثلاث.