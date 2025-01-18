يوفنتوس يكشف حقيقة عرض مانشستر سيتي لضم مدافعه

بسام محمد - أبوظبي في السبت 18 يناير 2025 07:54 مساءً - كشف نادي يوفنتوس، حقيقة الأنباء حول تقدم مانشستر سيتي بعرض لضم مدافع الفريق، أندريا كامبياسو، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكانت تقارير صحفية، خلال الأيام الماضية، أفادت بأن السيتي يريد التعاقد مع كامبياسو بناء على توصية من مدرب الفريق، بيب جوارديولا لتعزيز مركز الظهير الأيمن.

وقال كريستيانو جيونتولي، المدير الرياضي لنادي يوفنتوس، في تصريحات لمنصة “دازن” حول هذه الأنباء: “لا توجد أي مفاوضات في الوقت الحالي”.

وأضاف: “نريد التعاقد مع لاعبين في مراكز معينة لتعويض إصابات طويلة الأمد ولا نفكر في البيع”.

وأتم بهذا الشأن: “لم يصل أي عرض، لكن إذا وصل إلينا سنقيمه وسنقرر ما سنفعله”.