أخبار اليمن : أبو حمزة: يحذر العدو من قصف "الساعات الأخيرة"

أبو حمزة: يحذر العدو من قصف "الساعات الأخيرة"
حذّر الناطق العسكري باسم سرايا القدس، أبو حمزة، من أن قصف الإسرائيلي المكثف على قطاع غزة في الساعات الأخيرة قبل دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ قد يؤدي إلى قتل الأسرى الإسرائيليين بالقطاع.
وقال أبو حمزة، في تغريدات عبر موقع تليغرام اليوم السبت، إن " كثافة القصف الإسرائيلي تذهب بنا نحو مسارين، أولهما أن تستقبل عائلات الأسرى الإسرائيليين أبناءها في توابيت" والخيار الثاني هو أن تستقبلهم في البيوت.
وأكد أن خيار الساعات الأخيرة قبل دخول اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى حيز التنفيذ بيد الجيش الإسرائيلي وحده.
وقال الناطق العسكري باسم سرايا القدس إن على أهالي الأسرى الإسرائيليين مطالبة الجيش الإسرائيلي بوقف القصف المكثف الذي يتسبب في قتل أبنائهم.
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