ليجانيس يقهر أتلتيكو مدريد ويقدم خدمة ل-ريال مدريد

بسام محمد - أبوظبي في السبت 18 يناير 2025 07:54 مساءً - حقق ليجانيس فوزاً هاماً على نظيره أتلتيكو مدريد، بنتيجة 1-0، مساء اليوم، ضمن الجولة 20 من الدوري الإسباني.

هدف المباراة الوحيد حمل توقيع اللاعب ماتيا ناستاسيتش عند الدقيقة 49.

بهذا الفوز، رفع ليجانيس رصيده إلى 22 نقطة في المركز 15، فيما تجمد رصيد أتلتيكو مدريد عند 44 نقطة في صدارة الترتيب بشكل مؤقت، بانتظار مواجهة ريال مدريد (43 نقطة) أمام لاس بالماس، غداً الأحد.