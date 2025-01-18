الكبد الدهني: تهديد صامت لصحتك .. تعرف على أعراضه

بسام محمد - أبوظبي في السبت 18 يناير 2025 07:54 مساءً - الكبد الدهني هو مرض شائع يتميز بتراكم الدهون في خلايا الكبد. على الرغم من أنه قد لا يسبب أعراضًا واضحة في المراحل المبكرة، إلا أنه يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات خطيرة إذا لم يتم علاجه. في هذا المقال، سنتعرف على أهم أعراض الكبد الدهني وكيفية الوقاية منه.

أعراض الكبد الدهني:

التعب والإرهاق: الشعور بالتعب المستمر حتى بعد الحصول على قسط كاف من النوم.

فقدان أو زيادة الوزن: تغييرات غير مبررة في الوزن.

تورم في الساقين والقدمين: بسبب احتباس السوائل.

الغثيان: الشعور بالغثيان وعدم الرغبة في تناول الطعام.

بول داكن اللون: يشير إلى مشاكل في وظائف الكبد.

اليرقان: اصفرار الجلد والعينين.

أسباب الكبد الدهني:

السمنة: الوزن الزائد هو عامل خطر رئيسي.

مرض السكري: يؤثر سكر الدم المرتفع على الكبد.

ارتفاع الدهون في الدم: الكوليسترول والدهون الثلاثية المرتفعة تزيد من خطر الإصابة.

تعاطي الكحول: الإفراط في شرب الكحول يضر بالكبد.

مضاعفات الكبد الدهني:

تليف الكبد: تندب الكبد ويصبح غير قادر على أداء وظائفه.

فشل الكبد: حالة تهدد الحياة وتتطلب زرع كبد.

سرطان الكبد: في حالات نادرة.

كيف يمكن الوقاية من الكبد الدهني؟

إنقاص الوزن: اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام.

السيطرة على مرض السكري: مراقبة مستوى السكر في الدم واتباع خطة العلاج.

خفض مستوى الدهون في الدم: اتباع نظام غذائي صحي وتناول الأدوية الموصوفة.

التوقف عن شرب الكحول: إذا كنت تعاني من إدمان الكحول.

متى يجب استشارة الطبيب؟

إذا كنت تعاني من أي من الأعراض المذكورة أعلاه، فاستشر طبيبك لتشخيص حالتك وتحديد العلاج المناسب.