انت الأن تتابع خبر اقوي كريم لفرد الشعر الخشن والمجعد وتنعيمه طبيعي بدون أي مواد كميائية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اقوي كريم لفرد الشعر الخشن، توجد العديد من الطرق والتي من خلالها يمكن فرد الشعر المموج أو الخشن بشكلٍ طبيعي دون الحاجة لإضافة مواد كيميائية عليها كي تجدي نفعًا على الشعر، وتلك الطرق الطبيعية قد لقيت صدى جيد واستحسان من قبل الكثيرات لاستخدامها بشكل متكرر ودون الحاجة للمنتجات التي قد يصحبها خطر إتلاف الشعر ومن ثم تساقطه وضعفه.

اقوي كريم لفرد الشعر الخشن والمجعد

من خلال الخطوات التالية يمكننا جعل الشعر أكثر جمالًا ورونق،

فقط باتباع التالي:

تسخين كمية من الزيت الطبيعي النباتي ذي الفائدة للشعر حتى يصبح دافئ كزيت جوز الهند، أو زيت الخروع، أو زيت الزيتون.

وضع كمية الزيت سالفة الذكر فوق خصل الشعر مع تدليكها وصولًا لمنابت فروة الرأس.

لا بد من ترك الزيت الدافئ مدة لا تقل عن نصف ساعة لضمان توغل الزيت لخلايا فروة الرأس للحصول على فائدة كاملة وتغذية الشعر من الجذور.

يجب تمشيط الشعر بصورة جيدة لضمان توزيع للزيت يكون متكافئ على الشعر.

الشعر يكون مغطى حتى انتهاء المدة المذكورة بواسطة منشفة دافئة.

غسل الشعر باستخدام شامبو مناسب.

تمشيط الشعر بعد ذلك ونلاحظ سهولة التمشيط ونعومة وانسيابية الشعر.

وصفة الحليب المستخلص من جوز الهند