مؤسسة الجارحي تستعد لإرسال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة ضمن القافلة التاسعة للتحالف الوطني

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 18 يناير 2025 08:28 مساءً - تستعد مؤسسة الجارحي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لتجهيز المساعدات الإنسانية الموجهة إلى قطاع غزة، وذلك ضمن القافلة التاسعة للتحالف الوطني.

وتحتوي مساعدات مؤسسة الجارحي على حزمة من المساعدات تشمل الحفة ومواد غذائية، في إطار الدعم المستمر الذي تقدمه مؤسسات التحالف الوطني لتخفيف معاناة الأشقاء في غزة.