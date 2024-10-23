العالم اليوم - برشلونة يكسر عقدة بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 23 أكتوبر 2024 11:25 مساءً - ردّ فريق برشلونة اعتباره من ست هزائم متتالية أمام بايرن ميونيخ بفوز عريض على العملاق الألماني بنتيجة 4 -1 ضمن منافسات الجولة الثالثة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، يوم الأربعاء.

ويدين برشلونة بهذا الفوز لنجمه البرازيلي رافينيا الذي سجل "هاتريك" ليحقق الفريق الكتالوني أول فوز على نظيره الألماني منذ الفوز بثلاثية دون رد على ملعب كامب نو في مايو بذهاب قبل النهائي في عام 2015.

وكسر برشلونة العقدة تحت قيادة مدربه الألماني هانزي فليك الذي سبق أن قاد بايرن ميونيخ لفوز كاسح على برشلونة بنتيجة 8-2 في دور الثمانية بدوري الأبطال في عام 2020.

وافتتح رافينيا أهداف برشلونة بعد مرور 58 ثانية مستفيدا من تمريرة طولية لزميله فيرمين لوبيز، وأدرك بايرن ميونيخ التعادل في الدقيقة 18 بهدف نجمه الإنجليزي هاري كين الذي رفع رصيده إلى 5 أهداف في دوري الأبطال هذا الموسم.

وأضاف روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني برشلونة في الدقيقة 36 ورفض النجم البولندي الاحتفال بالهدف تقديرا لناديه القديم الذي رحل عنه في صيف 2022.

وعزز رافينيا تفوق برشلونة بالهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 45 و56 ليرفع اللاعب البرازيلي رصيده إلى أربع نقاط في دوري الأبطال هذا الموسم.

ورفع الفريق الكتالوني رصيده إلى ست نقاط في المركز العاشر، وسيلعب خارج أرضه ضد ريد ستار الصربي في الجولة الرابعة.

وحصل برشلونة أيضا على دفعة معنوية هائلة قبل اللقاء المرتقب عندما يحل ضيفا على غريمه ريال مدريد يوم السبت المقبل في كلاسيكو الدوري الإسباني، ليرد على العملاق المدريدي الذي حقق فوزا عريضا أيضا على بوروسيا دورتموند بنتيجة 5-2 الثلاثاء.

أما بايرن ميونيخ تجمد رصيده عند ثلاث نقاط بعد خسارة ثانية على التوالي في دوري الأبطال، ليتراجع للمركز الثالث والعشرين وذلك قبل أن يستضيف بنفيكا في الجولة الرابعة أوائل نوفمبر المقبل.