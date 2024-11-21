القاهرة - محمد ابراهيم - أحمد حافظ يكشف صعوبات عمله في مسلسل «moon night»

خلال ندوة أقيمت ضمن فعاليات الدورة الـ45 لمهرجان القاهرة السينمائي، كشف المونتير أحمد حافظ عن تجربته في مسلسل "Moon Knight" بالتعاون مع المخرج محمد دياب.

وصف دياب بأنه مخرج دقيق وصعب، مستذكرًا الصعوبات التي واجهها أثناء عملهما على فيلم "اشتباك"، خاصةً في ظل الخلفية الكتابية لدياب.

وأشار حافظ إلى التحديات التي واجهها أثناء عمله مع فريق دولي على "Moon Knight"، بما في ذلك الخروج من منطقة الأمان، مؤكدًا أن التجربة ساعدته على اكتساب خبرات جديدة، خاصة في تصوير حلقتين على مدار عامين.

تفاصيل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45

تنعقد الدورة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر 2024، برئاسة الفنان الكبير حسين فهمي، ويتضمن المهرجان برنامجًا حافلًا يعرض مجموعة متنوعة من الأفلام العالمية، التي تمثل مختلف الثقافات والأنماط السينمائية، تنقسم العروض بين المسابقة الرسمية التي تسلط الضوء على الأفلام المتميزة، والعروض الخاصة التي تقدم تجارب سينمائية فريدة، بالإضافة إلى ذلك، يشهد المهرجان تنظيم ندوات وفعاليات ثقافية تجمع بين صناع السينما ومحبيها، ليصبح منصة حيوية للاحتفاء بالفن السابع.

تكريم أحمد عز ويسري نصر الله ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي

شهدت الدورة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لحظة خاصة في حفل الافتتاح، حيث تم تكريم اثنين من أبرز رموز السينما المصرية، وهما الفنان أحمد عز والمخرج يسري نصر الله، تقديرًا لمسيرتهما الحافلة بالعطاء والإبداع.