سعود بن صقر يحضر حفل عشاء احتفاءً بالعلاقات الإماراتية الإيطالية

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 21 نوفمبر 2024 09:56 مساءً - حضر صاحب السموّ الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، مساء السبت، في قرية الجزيرة الحمراء التراثية برأس الخيمة، حفل العشاء الذي أقيم احتفاءً بالعلاقات الإماراتية الإيطالية، وأوجه التعاون المتنامي بين إمارة رأس الخيمة، وإيطاليا في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية.

كما حضر الحفل عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ولورينزو فانارا، سفير جمهورية إيطاليا لدى الدولة، وإدواردو نابولي، القنصل العام الإيطالي في دبي، وعدد من كبار المسؤولين.

ورحب صاحب السموّ حاكم رأس الخيمة، في مستهل اللقاء بالضيوف، وتبادل معهم الأحاديث الودية في عددٍ من المواضيع ذات الاهتمام المشترك في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، وأهمية تعزيز الشراكة القائمة لتحقيق المزيد من النمو والازدهار.

مشيداً بالشراكة المتنامية بين إمارة رأس الخيمة وإيطاليا الهادفة إلى دعم جهود التنمية الشاملة والمستدامة.

وأكد لورينزو فانارا، أن هذا الحفل يجسد الصداقة والمحبة المتبادلة بين دولة الإمارات وإيطاليا، ويعكس مدى متانة علاقات البلدين. مشيداً بحجم التعاون الثقافي والتجاري والاقتصادي مع إمارة رأس الخيمة التي تشهد تحت قيادة صاحب السموّ الشيخ سعود بن صقر القاسمي، نهضة تنموية وحضارية وعمرانية شاملة، ومقومات اقتصادية فريدة، وفرص استثمارية واعدة في عددٍ من القطاعات الحيوية.

وتضمن الحفل عروضاً للفنون الإيطالية وثقافتها الغنية وثراء مشهدها الأدبي والفني، واستمتع الحضور بتجربة تذوق الطعام الإيطالي الذي أعدّه طهاة إيطاليون