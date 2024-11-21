نادي الإمارات يفتتح معرض روح الاتحاد

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 21 نوفمبر 2024 09:56 مساءً - احتفل نادي الإمارات الثقافي الرياضي في رأس الخيمة بعيد الاتحاد 53، وأطلق المعرض الوطني (روح الاتحاد)، الذي يقام بالتعاون مع مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية، بمشاركة نادي رأس الخيمة لأصحاب الهمم، ومدارس الشيخ سعود التعليمية الخيرية.

ويضم المعرض صوراً وطنية، توثق جهود الدولة وتطورها وإنجازاتها، خلال الحقبة الماضية، ورؤيتها المستقبلية.

حضر افتتاح المعرض محمود حسن الشمسي، رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة والقيادات الرياضية والمجتمعية في الإمارة والمهتمين من أفراد المجتمع.

وتقدمت إدارة نادي الإمارات بخالص الشكر والتقدير لمنظمي الحدث الثقافي الوطني، ممثلة في مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية، وجميع المشاركين، على المشاركة المميزة واللافتة بمناسبة عيد الاتحاد 53 لدولة الإمارات الغالية.

وانطلقت احتفالات وفعاليات النادي بمناسبة عيد الاتحاد 53 مطلع نوفمبر الجاري، وتستمر حتى بداية ديسمبر القادم، فيما تُقام الاحتفالية الرسمية للنادي 30 نوفمبر الجاري، بعد صلاة العصر مباشرة، بمقر النادي، وستكون احتفالية كبيرة، تتضمن فعاليات مختلفة وعروضاً فنية، مع مشاركة الأسر المنتجة وفقرات مجتمعية متنوعة