عقابية رأس الخيمة تحتفل باليوم العالمي للتسامح

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 21 نوفمبر 2024 09:56 مساءً - حضر العقيد عبدالله محمد الحيمر مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بشرطة رأس الخيمة فعالية احتفال المؤسسة باليوم العالمي للتسامح بحضور العقيد علي سعيد امباسي نائب مدير الإدارة وعدد من الضباط وأهالي النزلاء.

وأشار العقيد الحيمر إلى أن إقامة هذه الفعالية يندرج ضمن مساعي القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة ممثلة في إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بتوجيهات ودعم اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي قائد عام الشرطة على تقوية الروابط الأسرية بين النزلاء وذويهم.

وأضاف أن مثل هذه النوعية من الفعاليات تسهم في ترسيخ وتعزيز قيم التسامح في الأسرة الواحدة عبر إتاحة الفرصة أمام مجموعة من النزلاء للالتقاء عن قرب مع أفراد أسرهم.

وتضمن فعالية احتفال المؤسسة العقابية والإصلاحية في رأس الخيمة باليوم العالمي للتسامح تنظيم ملتقى للنزلاء ضمن مبادرة «الأهل غير» تم خلاله استضافة أهالي 8 من نزلاء المؤسسة ممن يقضون محكومياتهم في قضايا مختلفة وإتاحة الفرصة لهم للالتقاء بهم في أجواء أسرية فيما قدم الكاتب والمؤلف عبدالله الشحي نسخاً من كتابه لمكتبة المؤسسة.

وتضمنت الفعالية إطلاق المؤسسة العقابية والإصلاحية في شرطة رأس الخيمة مبادرة تسامح خاصة بالموظفين تحت مسمى «سفير التسامح» تم من خلالها اختيار 4 موظفين وتكريمهم من قبل العقيد عبدالله الحيمر في الوقت الذي وزعت فيه جمعية الإمارات للسرطان توزيعات على موظفي المؤسسة وأهالي النزلاء الحاضرين الذين أشادوا بهذه المبادرة الكريمة من شرطة رأس الخيمة.