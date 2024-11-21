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أحمد جودة - القاهرة - "شخصية كريهة لكنها جذابة".. محمد عبده يكشف للفجر الفني كواليس مسلسل "رقم سري" (خاص)

بعد عرض الحلقات الأولى من مسلسل رقم سري، وبعد ردود الأفعال القوية التي نالها المسلسل، إلتقى دوت الخليج الفني بالفنان محمد عبده، الذي جسد شخصية "مجدي"، والذي لفت الأنظار إليه منذ أول حلقة، وتحدث محمد عبده في تصريح خاص لـ "دوت الخليج الفني" عن كواليس المسلسل وتفاصيل إختياره لهذه الشخصية المليئة بالتحديات.

قال محمد عبده إن كواليس مسلسل رقم سري كانت جميلة للغاية، مشيرًا إلى أن أغلب كواليس الشخصية التي يقدمها كان تصويرها في البنك، فبالتالي جمعته صداقة قوية مع موظفي البنك.



وأضاف: "أستاذ توبة المخرج عامل طاقة حلوة أوي في اللوكيشن يعني كل الناس بيحبوا بعض ورايحين بنعمل حاجة بنحبها ومستمتعين بيها، فـ أستاذ توبة بصراحة ناشر الطاقة دي في وسط الكرو كله يعني فكانت كواليس ممتعة جدًا الحمدلله".

وعن اختياره لشخصية "مجدي" التي يجسدها ضمن أحداث العمل كشف أنها شخصية كريهة لكنها جذابة، مشيرًا إلى إنه أحببها منذ قرائتها على ورق السيناريو، حيث قال: "قعدت مع أستاذ توبة المخرج وعملت كاركتر بروفايل فـ حبيتها أكتر وكنت عارف إنها من الشخصيات اللي هتبقى ممتعة والواحد بيشخصها".

محمد عبده من كواليس رقم سري

طاقم عمل مسلسل رقم سري

جدير بالذكر إن مسلسل رقم سري يشارك في بطولته عدد كبير من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنانة ياسمين رئيس، صدقي صخر، محمد عبده، ناردين فرج، عمرو وهبة، وآخرين من النجوم، والعمل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمود عبد التواب