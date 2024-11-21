عمرو سعد:' شاركت جزء من تجربتي الشخصية للشباب لهذا السبب

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان عمرو سعد عن أسباب مشاركته للشباب لرحلته المهنية على هامش ندوته ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي، مشيرا إلى أنه يفعل ذلك من أجل تشجيع الشباب لتحقيق أحلامهم وطموحاتهم".

أضاف عمرو سعد:' أنا مش جاي عشان أبيع رحلة معاناة عشان لو اتكلمت نص الناس دي هتعيط، لكن التجربة الخاصة البسيطة دي ممكن تكون ملهمة لناس بتبدأ، علشان كده بحكي بعض الحاجات في حياتي الشخصية عشان أساعد أي حد عنده احباط أو حاسس أن المجتمع رفضه مييأسش، ودايما بقول لا قوة إلا بداخل الإنسان ودليل على كدا أن كل الشخصيات العظيمة اللي أثروا فينا كانت نشأتهم صعبة للغاية، زي لاعبي كرة القدم ورجال الأعمال".

يستعد الفنان عمرو سعد لبدء تصوير مسلسله الجديد "سيد الناس"، الذي من المقرر عرضه خلال موسم رمضان 2025. ويضم المسلسل مجموعة كبيرة من نجوم الفن، وهو من تأليف خالد صلاح وإخراج محمد سامي. تدور أحداث العمل في إطار شعبي في إحدى قرى صعيد مصر، ويتوقع أن يحقق نجاحًا كبيرًا في الموسم الرمضاني المقبل.

يبدأ عمرو سعد تصوير أول مشاهد المسلسل في 20 نوفمبر المقبل، حيث انتهى المخرج محمد سامي من معاينة كافة أماكن التصوير. تدور أحداث المسلسل في قرية صعيدية، ويتواجد منزل عمرو سعد في منطقة الصليبية ضمن أحداث المسلسل.