انت الأن تتابع خبر أوكرانيا تقصف قصرا تاريخيا في روسيا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استهدفت قوات كييف بصواريخ "هيمارس" الأمريكية قصرا تاريخيا يعود لأمراء بارياتينسكي في القرن التاسع عشر بمقاطعة كورسك الروسية.



وقال موقع "شوت" عبر "تلغرام" إن قوات كييف أطلقت 11 صاروخا وقنبلة موجهة على المبنى التاريخي وأن القصف لم يلحق أضرارا به، مشيرا إلى تضرر خمس سيارات بجانب المبنى دون وقوع إصابات.



وأعلنت وزارة الدفاع الروسية الثلاثاء الماضي أن القوات الأوكرانية استهدفت موقعا في مقاطعة بريانسك الروسية الحدودية بستة صواريخ ATACMS أمريكية، وأن الدفاعات الروسية أسقطت خمسة منها وأعطبت السادس الذي أسفر سقوط حطامه عن حريق في المكان، دون وقوع قتلى أو إصابات.



وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" في تقريرها مؤخرا نقلا عن مسؤولين أمريكيين لم تذكر أسماءهم، أن الرئيس جو بايدن سمح لأول مرة لأوكرانيا باستخدام أسلحة أمريكية بعيدة المدى بينها ATACMS استهدفت قوات كييف الأراضي الروسية بها.



واعتبر الكرملين أن قرار واشنطن هذا يعني "موجة نوعية جديدة من التوتر وانتقال الأمور إلى وضع جديد من حيث تورط الولايات المتحدة" في نزاع أوكرانيا".



وأضاف الكرملين أن "الرئيس فلاديمير بوتين صاغ موقف روسيا بشكل لا لبس فيه تجاه الضربات بالأسلحة بعيدة المدى لأراضي روسيا وتلقى الغرب جميع التوضيحات اللازمة بهذا الصدد".