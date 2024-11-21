انت الأن تتابع خبر مالي تعين الجنرال مايغا وزيرا أولا جديدا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن التلفزيون الرسمي بدولة مالي، اليوم الخميس، أن الرئيس أسيمي غويتا قام بتعيين الجنرال عبد الله مايغا وزيرا أولا خلفا لشوغيل كوكالا مايغا، الذي تمت إقالته قبل يوم واحد.

وجاء في مرسوم رئاسي للجنرال أسيمي غويتا، تلاه الأمين العام للرئاسة ألفوسيني دياوارا، أنه “تم تعيين الجنرال عبد الله مايغا وزيرا أولا”.

وقد تم إقالة شوغيل كوكالا مايغا، الذي تم تعيينه وزيرا أولا في يونيو 2021، من منصبه أمس الأربعاء بعد الانتقادات التي وجهها للحكومة خلال الفترة الانتقالية الحالية.

ووفقا للصحافة، فإن الوزير الأول المقال أشار في انتقاداته بشكل خاص إلى ” الارتباك وعدم اليقين” الذي يخيم، حسب قوله، على الفترة الانتقالية الحالية في مالي.

وكانت السلطات الحاكمة منذ 2020 قد قررت مبدئيا إعادة السلطة إلى مدنيين منتخبين في مارس 2024.