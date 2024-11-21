انت الأن تتابع خبر مجلس الشيوخ الأمريكى يعرقل مشاريع قوانين لوقف بيع أسلحة لإسرائيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ويسلط رفض المجلس الضوء على أنه على الرغم من الانتقادات من اليسار بأن إدارة بايدن وإسرائيل لا تبذلان ما يكفي لحماية المدنيين في غزة، لا يزال هناك دعم واسع النطاق من الحزبين في الكونجرس للمساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل، بحسب ما أذاعت شبكة (سي.إن.إن.) الإخبارية الأمريكية.

ورفض مجلس الشيوخ 3 مشاريع لقوانين؛ الأول يدعو لمنع بيع قذائف الدبابات (وافق عليه 18 صوتا ورفضه 79)، والثاني يدعو لمنع بيع قذائف الهاون (19 صوتا مقابل 78)، والثالث لمنع بيع الذخائر الهجومية المباشرى المشتركة (17 صوتا مقابل 80).

وحظيت مشاريع القوانين بدعم مجموعة من الأعضاء المستقلين والديمقراطيين.

يذكر أن متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض قال، "نحن نعارض بشدة منع بيع الأسلحة لإسرائيل، وأوضحنا موقفنا لأعضاء مجلس الشيوخ المهتمين".