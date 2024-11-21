انت الأن تتابع خبر الاحتلال يعتقل 16 فلسطينيا في الضفة الغربية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وقالت هيئة الأسرى والمحررين الفلسطينيين ونادي الأسير الفلسطيني، في بيان مشترك، إن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات نابلس، الخليل، رام الله، بيت لحم، وقلقيلية رافقها اعتداءات وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير في منازل المواطنين".

وأضاف البيان إن "عدد حالات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعب فلسطين بلغ حوالي 11 ألفا و 700 فلسطيني في الضفة والقدس".

وأشار البيان إلى أن الاحتلال "يواصل اعتقال المدنيين من غزة، وتحديدا من الشمال، ولا سيما النساء والأطفال والطواقم الطبية والصحفيين، وينفذ جريمة الإخفاء القسري بحقهم.

ولفت إلى أن المؤسسات المختصة منذ بدء حرب الإبادة لم تتمكن من حصر حالات الاعتقال من غزة والتي تقدر بالآلاف.