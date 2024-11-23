انت الأن تتابع خبر المقاومة الإسلامية فى العراق تعلن قصف أهداف شمال إسرائيل بالطيران المسير والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وقالت في بيان: "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق مساء يوم السبت 16-11-2024، هدفا عسكريا في شمال الأراضي المحتلة بواسطة الطيران المسير".

وفي بيان آخر، قالت المقاومة الإسلامية: "هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق مساء يوم السبت 16-11-2024، هدفا عسكريا في شمال الأراضي المحتلة للمرة الثانية بواسطة الطيران المسير".

وأضاف البيان أن "المقاومة الإسلامية تؤكد استمرار عملياتها في دك معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".

وتتبنى "فصائل المقاومة العراقية" بين الحين والآخر، قصف قواعد أمريكية في سوريا والعراق ردا على العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.