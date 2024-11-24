انت الأن تتابع خبر تقارير: اشتعال التضخم في كندا يثني صناع السياسات عن خفض أسعار الفائدة في ديسمبر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ارتفع التضخم في كندا بأكثر من المتوقع وتسارعت ضغوط الأسعار الأساسية، وهي عثرات قد تثني صناع السياسات عن خفض أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي بمقدار 50 نقطة أساس الشهر المقبل.

وقد يعزز التسارع الأول للتضخم الرئيسي في خمسة أشهر من حجة بنك كندا لخفض تكاليف الاقتراض تدريجيًا، بعد أن كثف المسؤولون وتيرة التيسير في أكتوبر.

ومن جانب آخر انخفضت عمليات بدء بناء المساكن في أكتوبر إلى أبطأ وتيرة في ثلاثة أشهر حيث أدت الأعاصير إلى تفاقم تخفيف نشاط البناء بشكل عام وكافح البناء السكني لكسب الزخم هذا العام على خلفية العدد المتزايد من المنازل الجديدة المعروضة للبيع ومعدلات الرهن العقاري بالقرب من 7٪.

إن تعهدات ترامب بـ "التكسير" على وشك الاصطدام بتخمة الخام العالمية التي من المقرر أن تخفف أخيرًا من إنتاج الصخر الزيتي القياسي.