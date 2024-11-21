رئيس الوزراء يفتتح المدرسة الرسمية الدولية IPS

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 21 نوفمبر 2024 04:34 مساءً - شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، افتتاح المدرسة الرسمية الدولية IPS في الخارجة، وذلك ضمن زيارته لمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، وتمت في بداية الزيارة إزاحة الستار إيذانًا بالافتتاح.

وأوضح محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن المدرسة الرسمية الدولية IPS بالخارجة هي أول مدرسة رسمية دولية سيتم افتتاحها اليوم على مستوى المحافظة وقطاع الصعيد بمصروفات مُخفضة.

وفي إطار ذلك، حرص رئيس الوزراء على تفقد فصول رياض الأطفال ومتابعة الأنشطة المختلفة داخلها، كما أجرى حوارات مع الطلاب، وتفقد أيضًا المكتبة، والفناء والملاعب.

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وخلال التفقد، استمع رئيس مجلس الوزراء إلى شرح عن مكونات المدرسة من محمد سعيد، مدير المدرسة، الذي أوضح أن المدرسة الرسمية الدولية بالخارجة تم إنشاؤها على مساحة ٥٨٠٠ م٢، وافتتاحها في بداية العام الدراسي 2023/2024.

وأضاف أن المدرسة تشمل دورًا أرضيًا و٤ أدوار متكررة، وتصل مساحة الدور الأرضي إلى 615 م٢، كما توجد ملاعب ومناطق خضراء ومنطقة رياض أطفال، وكل ذلك وفقا لأحدث المعايير والمتطلبات.

فيما أشار محمد سعيد، إلى أن المدرسة تتكون من ٢٨ فصلاً لجميع المراحل التعليمية بدءًا من رياض الأطفال وحتى الثانوي العام، وتشمل الفصول وكذا معمل لغات ومعمل مطور ومعمل كمبيوتر وصالة متعددة الأغراض.

وأضاف أن المدرسة تضم 25 معلمًا وإداريًا وعاملاً، ويصل إجمالي عدد طلاب المدرسة إلى 66 طالبًا حاليًا.

وأوضح مدير المدرسة الرسمية الدولية، أن الطاقة الاستيعابية الإجمالية تبلغ ٧٠٠ طالب، وتتراوح الكثافة الطلابية ما بين ١١ لـ ٢٠ طالبا، لافتا إلى أنه يتم تجهيز معامل على مستوى متميز داخل المدرسة.