نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - خدمات وزارة الصحة لعلاج الإدمان.. مراكز وجلسات وبرامج وقاية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدم وزارة الصحة والسكان المصرية مجموعة من الخدمات لعلاج الإدمان من خلال مستشفياتها ومراكزها العلاجية المتخصصة، وذلك ضمن استراتيجية الدولة لمكافحة الإدمان وتعاطي المواد المخدرة، ويتمّ تقديم هذه الخدمات بشكل مجاني وسري لضمان حصول المرضى على الدعم اللازم للتعافي.

وفيما يلي أبرز الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة لـ علاج الإدمان بشكل مجاني وبسرية تامة.

خدمات وزارة الصحة لعلاج الإدمان

1. الاستشارات والدعم النفسي: تقديم خدمات الاستشارة النفسية والاجتماعية للمرضى وأسرهم، توعية الأسر بآليات التعامل مع المدمنين وكيفية تقديم الدعم لهم.

- برامج الدعم النفسي لمواجهة أسباب الإدمان والحد من الانتكاسات.

2. العلاج الطبي: الكشف الطبي على المرضى لتحديد درجة الإدمان وتأثيره الصحي.

- تقديم العلاج الدوائي لسحب السموم من الجسم تحت إشراف طبي متخصص.

- متابعة تطورات الحالة الصحية والنفسية للمريض خلال فترة العلاج.

3. إعادة التأهيل: برامج متكاملة لإعادة تأهيل المدمنين تشمل الأنشطة الترفيهية والاجتماعية.

- جلسات علاج جماعي وفردي تساعد المرضى على تحسين سلوكياتهم وتطوير آليات التكيف.

4. برامج الوقاية من الانتكاسة: تقديم برامج مخصصة لمتابعة المتعافين بعد انتهاء فترة العلاج.

- توفير خطط دعم تمنع العودة للتعاطي وتساعدهم على بناء حياة مستقرة.

5. مراكز علاج الإدمان التابعة لوزارة الصحة: توفر الوزارة عدة مستشفيات ومراكز متخصصة لعلاج الإدمان موزعة في أنحاء الجمهورية، مثل:

- مستشفى العباسية للصحة النفسية.

- مستشفى المعمورة للصحة النفسية (الإسكندرية).

- مستشفى أسيوط للصحة النفسية.

- مستشفى حلوان للصحة النفسية.

6. التعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان:

تسعى الوزارة بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي إلى تعزيز الجهود الوطنية في مكافحة الإدمان.

ويمكن التواصل عبر الخط الساخن الموحد 16023 لتسهيل وصول المرضى إلى خدمات العلاج.

7. برامج التمكين الاقتصادي للمتعافين: تقديم دورات تدريبية وتأهيل مهني للمتعافين لتسهيل إدماجهم في سوق العمل.

- مساعدة المتعافين في تحقيق الاستقلال المالي والاجتماعي.

خطوات الحصول على الخدمة

وللحصول على الخدمة يتمّ عن طريق الاتصال بالخط الساخن (16023) إذ يتواصل الشخص المدمن أو أحد أفراد أسرته للحصول على الدعم والمساعدة، علمًا بأن الخدمة متاحة على مدار 24 ساعة، طوال أيام الأسبوع وفي سرية تامة.