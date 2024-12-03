نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الهلال الرسمي أمام الغرافة في دوري أبطال آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن خورخي جيسوس مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره الغرافة القطري في لقاء منتظر بينهم بعد قليل بستاد المملكة ارينا ضمن منافسات الجولة 6 من دوري أبطال آسيا.

موعد مباراة الهلال والغرافة

وتنطلق صافرة بداية مباراة الهلال والغرافة مساء اليوم في تمام الساعة 8:00 بتوقيت القاهرة والساعة 9:00 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 10:00 بتوقيت أبوظبي.

تشكيل الهلال أمام الغرافة

حراسة المرمى: بونو

خط الدفاع: الشهراني، كوليبالي، البليهي، متعب.

خط الوسط: كنو، ناصر، الحمدان.

خط الهجوم: مالكوم، الدوسري، ليوناردو.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والغرافة

تردد SSC

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.

- عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.