نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الهلال الرسمي أمام الغرافة في دوري أبطال آسيا في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلن خورخي جيسوس مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره الغرافة القطري في لقاء منتظر بينهم بعد قليل بستاد المملكة ارينا ضمن منافسات الجولة 6 من دوري أبطال آسيا.
موعد مباراة الهلال والغرافة
وتنطلق صافرة بداية مباراة الهلال والغرافة مساء اليوم في تمام الساعة 8:00 بتوقيت القاهرة والساعة 9:00 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 10:00 بتوقيت أبوظبي.
تشكيل الهلال أمام الغرافة
حراسة المرمى: بونو
خط الدفاع: الشهراني، كوليبالي، البليهي، متعب.
خط الوسط: كنو، ناصر، الحمدان.
خط الهجوم: مالكوم، الدوسري، ليوناردو.
القنوات الناقلة لمباراة الهلال والغرافة
تردد SSC
القمر الصناعي: النايل سات.
التردد: 12523.
الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
معامل التصحيح: 5/6.
القمر الصناعي: عرب سات.
التردد: 12418.
الاستقطاب: أفقي.
الترميز:- 27500.
معامل التصحيح: 5/6.
تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات
تردد القناة 11566.
- عمودي.
- معدل الترميز 27500.
- معدل تصحيح الخطأ 2/3.
تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات
تردد 11054.
- أفقي.
- معدل الترميز 27500.
- معدل تصحيح الخطأ 2/3.