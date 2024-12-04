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رياض - احمد صلاح - جفاف الشفاة في فصل الشتاء تصيب العديد من السيدات وتعاني منها لأنها تسبب إحراجًا في بعض الأوقات، وقد لا تفضل الكثير من الفتيات استخدام مستحضرات التجميل التي قد تضر البشرة، بالإضافة إلى أنها أصبحت غالية الثمن، ولكن اليوم سنوضح لكم وصفات طبيعية للتخلص من جفاف الشفاه في الشتاء بمكونات طبيعية وستحصلي على نتائج رائعة خلال وقت قصير.

الفازلين للتخلص من جفاف الشفاه

الفازلين من المواد الطبيعية الذي يحتوي على العديد من الفوائد للبشرة، فأنها يساعد على تنعيم الجلد والتخلص من جفاف الشفاه الذي يحدث في فصل الشتاء، كما أنه يعالج التشققات ويفتح لون البشرة.

قشر البرتقال لعلاج جفاف الشفاه

يعتبر قشر البرتقال من المواد التي تساعد في حل الكثير من مشكلات البشرة ومن أهمها جفاف الشفاه والتخلص منها، حيث أنه يلعب دور مهم في حل جفاف الشفاه أو البشرة بشكل عام، يمكنك بشر البرتقال ووضع القليل من ماء الورد عليه وعمل مزيج، ثم تركه على الشفاه لمدة 10 دقائق، وبعد ذلك يتم غسله بالماء.

زيت اللوز الحلو

يوجد العديد من الزيوت الغنية بالكثير من الفوائد للجلد، ومن أهم هذه الزيوت زيت اللوز الحلو الذي تحتوي على الفيتامينات العديدة مثل (E. A) بالإضافة إلى أنه به مضادات للأكسدة، لذلك يمكن وضع القليل من زيت اللوز الحلو على الشفاه وسيعمل على ترطيبها وحمايتها من الجفاف أثناء فصل الشتاء.

[ن جفاف الشفاه في الشتاء]

وداعًا للمعاناة.. وصفات طبيعية للتخلص من جفاف وتقشير الشفاه في الشتاء

جل الصبار

يعد جل الصبار من المواد الطبيعية التي يمكن استخدامها في التخلص من ترطيب الشفاه، كما أنه يعالج التشققات، ويمكنك استخدامه كمقشر للبشرة والتخلص من الجلد الميت مما يجعل الشفاة ناعمة.

زبدة الشيا