ماكرون: نسعى لإحراز ”تقدم” بشأن بيع مقاتلات ”رافال” للسعودية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 4 ديسمبر 2024 09:32 صباحاً - أكّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، أن فرنسا والسعودية ترغبان في تحقيق "تقدّم" بشأن صفقة مقاتلات من طراز رافال.

وقال ماكرون، خلال منتدى الأعمال الفرنسي السعودي في اليوم الثاني من زيارة دولة يقوم بها للسعودية: "لطالما كان كل منا بالنسبة للآخر شريكًا جديرًا بالثقة ونريد تعزيز هذه الاستثمارات والشراكات"، حسب فرانس برس.

وأضاف أن باريس والرياض ترغبان في تحقيق "تقدم" بشأن بيع مقاتلات من طراز رافال، وهو ما وصف بـ"تحوّل مهم في العلاقة الثنائية".

وأشار إلى أن الشركات الفرنسية مستعدة لمواكبة برنامج "رؤية السعودية 2030" للانفتاح والتنويع، خصوصًا في مجال الطاقات المتجددة والذكاء الاصطناعي.

والمقاتلة الفرنسية ليست ضمن أسطول سلاح الجو السعودي الذي يعتمد بصفة رئيسية على مقاتلات أمريكية، خصوصًا إف-15، ومقاتلات يوروفايتر التي يصنّعها تحالف أوروبي تقوده إيرباص.