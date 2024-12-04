المجلس القومي للمرأة ينظم معسكرات حول دور القيادات الدينية فى مناهضة العنف...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 4 ديسمبر 2024 09:32 صباحاً - في اطار حملة ١٦ يوم من الأنشطة للقضاء على ضد المرأة ، وفى إطار مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان بقرى حياة كريمة، نظم المجلس القومي للمرأة معسكرين تدريبيين بعنوان "دور القيادات الدينية في مناهضة العنف ضد المرأة" وذلك بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان مصر، واستهدف كل معسكر عدد ٤٠ قيادة دينية من الأئمة والقساوسة، خلال الفترة من 1 وحتى 5 ديسمبر الجارى.

تأتى المعسكرات ضمن برنامج تدريبى لإعداد الدعاة والقيادات الدينية يستهدف اكثر من ١٠.٠٠٠ قيادة دينية من الأئمة والقساوسة (في 20 محافظة) من المدرجين بمبادرة حياه كريمة ، ويناقش التدريب القضايا السكانية والصحية .

تضمنت المعسكرات العديد من الأنشطة ما بين ألعاب تفاعلية ، ومناقشات تتضمن أسئلة ذهنية ونفسية ، ومحاضرات حول كيفية تواجد القائد المؤثر للمجتمع والدولة ،و ادارة حالات العنف ضد المرأة و الصحة النفسية .

والجدير بالذكر أن المعسكر الأول انطلقت فعالياته السبت الماضى واستمر على مدار ثلاثة أيام، فيما بدأ المعسكر الثانى من ٣ ديسمبر ويستمر حتى الخامس من الشهر الجارى.