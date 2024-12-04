وزير الصحة يؤكد أن المنصة خطوة استراتيجية لتنشيط السياحة العلاجية وتحقيق أعلى...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 4 ديسمبر 2024 09:32 صباحاً - أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اهتمام الدولة المصرية البالغ بتنشيط السياحة العلاجية، وتعزيز تقديم خدمات صحية تتماشى مع أعلى معايير الجودة العالمية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير مع ممثلي شركة "LGA Group"، الذي تم في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة مقترح المنصة الإلكترونية الخاصة بالسياحة العلاجية، والتي تم استعراضها بشكل تفصيلي خلال اللقاء.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الدكتور خالد عبدالغفار استهل اللقاء بالترحيب بوفد الشركة، حيث استعرضوا عرضًا تقديميًا شاملاً حول تصميم المنصة الإلكترونية الخاصة بالسياحة العلاجية، وتم شرح طريقة التسجيل عليها والخدمات التي تقدمها للسياح وغير المصريين من طالبي العلاج أو الاستشفاء، بالإضافة إلى كيفية مواجهة التحديات المتعلقة بالحصول على تأشيرات طبية.

وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير استمع إلى خطة العمل الاستراتيجية للمنصة، والتي تتضمن تحديد الجهات المستهدفة والرعاية الصحية عن بُعد، مع التأكيد على التغطية الشاملة للخدمات الصحية وتيسير الحصول عليها، كما تم التطرق إلى أهمية دعم تكنولوجيا المعلومات لضمان حماية بيانات المرضى، مشيرًا إلى توجيهاته بعرض المقترح على الأمانة الفنية للجنة العليا للسياحة العلاجية.

كما أكد الوزير على تعاون كافة الجهات المعنية في الدولة لتسهيل الإجراءات المرتبطة بتنشيط السياحة العلاجية، لافتًا إلى أن المنصة الإلكترونية تمثل خطوة أساسية نحو تطوير وتحقيق التقدم في هذا المجال الحيوي.

حضر الاجتماع كل من الدكتورة أسماء بدران، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا للسياحة العلاجية، والدكتورة هبة عبدالمنعم، عضو الأمانة الفنية للجنة العليا للسياحة العلاجية، بالإضافة إلى ممثلي شركة "LGA Group"، وهم الدكتور أحمد منير، رئيس مجلس إدارة المجموعة، والدكتور محمد عبدالرحيم، المدير التنفيذي للمجموعة، والمهندس سامي قنديل، مدير حلول تكنولوجيا المعلومات بالمجموعة، والدكتورة مونيكا نادي فهيم، مدير ضمان الجودة بالمجموعة.