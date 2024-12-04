الجيش السوري يعلن دخول أضخم رتل عسكري إلى ريف حماة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 4 ديسمبر 2024 09:32 صباحاً - أعلن الجيش السوري، اليوم الأربعاء، دخول ما وصفه بأضخم رتل عسكري إلى ريف حماة لدعم القوات المُنتشرة على الجبهات، وتأمين محيط قيادة الفرقة 25 ومدينة حماة بالكامل.

يأتي ذلك بالتزامن مع تنفيذ الجيش السوري غارات على ريفي إدلب وحلب.

كما قال الجيش السوري إن الانفجارات التي اندلعت في حمص كانت؛ بسبب ضربات سلاح الجو السوري والروسي على حدٍ سواءٍ.

وبحسب وكالة الأنباء السورية فإن الجيش السوري عزّز دفاعاته على الحدود الشمالية والغربية لمحافظة حماة، حيث يخوض معارك عنيفة ضد العصابات الإرهابية.

وتشن فصائل مسلحة منذ الأربعاء الماضي، هجومًا واسع النطاق على مواقع ونقاط عسكرية للجيش السوري في حلب وإدلب شمال وشمال غرب سوريا.