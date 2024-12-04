في يوم المغترب العربي.. الأمانة العامة للجامعة العربية تؤكد رفضها محاولات الاحتلال...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 4 ديسمبر 2024 12:32 مساءً - في هذا اليوم الذي يتم فيه إحياء "يوم المغترب العربي"، وفي ظل استمرار الصراعات والنزاعات المسلحة وزيادة وتيرتها وحدَّتها واتساع رقعتها في المنطقة العربية، وفي عالمٍ تزداد فيه أعداد المغتربين عن أوطانهم يوماً بعد يوم، وفي عصرٍ تواجه فيه كل الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية اختباراً لمدى فعاليتها وتأثيرها في مواجهة القوة الباطشة غير الرشيدة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، تؤكد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مجدداً على الرفض القاطع للتهجير القسري بكل صوره لسكان غزة أو الضفة الغربية أو القدس الشرقية من جانب إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، ولمحاولاتها المستمرة لتصفية قضية اللاجئين من خلال تصفية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وللقصف الإسرائيلي على لبنان والذي أدى إلى أكبر عملية نزوح للسكان داخله وخارجه، وإلى وقوع ضحايا من المدنيين من بينهم لاجئين، إلى جانب قيامها باستهداف المعابر الحدودية بين لبنان وسوريا.

تؤكد الأمانة العامة على ضرورة إنهاء معاناة المغتربين الفلسطينيين من اللاجئين الذين طالت غربتهم عن وطنهم الذي يعيشون على حلم العودة إليه، وحماية حقوقهم غير القابلة للتصرف من تقرير المصير وحقهم في العودة إلى ديارهم التي شردوا منها والتعويض تنفيذاً لقرارات الشرعية الدولية وخاصةً قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لسنة 1948، كما تؤكد على رفض ما يسمى بإعادة تعريف اللاجئ الفلسطيني ووضعه القانوني أو الإجراءات المؤدية إلى تصفية وكالة الأونروا وآخرها قرار الكنيست بحظر عمل الوكالة الأممية، وتؤكد على أهمية دعمها بما يمكنها من مواصلة القيام بولايتها وتحمل مسؤولياتها الكاملة تجاه اللاجئين الفلسطينيين.وتشير الأمانة العامة إلى أنها قد حذرت مراراً من أن توسيع رقعة الصراع من شأنه أن يؤدي إلى عواقب كارثية على المنطقة والعالم، يتمثل أحد أخطرها في خروج أعداد هائلة من المهاجرين واللاجئين وزيادة التنقل بطريقة غير نظامية هرباً من العدوان وحفاظاً على الحياة وسعياً إلى الوصول لمكان آمن.

صرحت معالي السفيرة الدكتورة/ هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، بأن جهود الأمانة العامة للاستفادة من خبرات وإمكانيات المغتربين العرب مستمرة ومتواصلة، وخاصةً في مجال الشؤون الاجتماعية، وآخرها تنظيم "المؤتمر العربي الأول حول دور الكفاءات الصحية العربية المهاجرة في دعم النظم الصحية بالبلدان العربية" الذي عقد يومي 19و20 اكتوبر 2025، تحت رعاية صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله، والذي نظمته جامعة الدول العربية بالتعاون مع وزارة الصحة بالمملكة الأردنية الهاشمية، والمجلس العربي للاختصاصات الصحية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية، والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط. وتؤكد السفيرة أبو غزالة على أهمية مثل هذه الفعاليات في إبراز دور الكفاءات العربية المغتربة وتشجيعها على نقل خبراتها إلى دولها الأصلية في مجالات تخصصها للمساهمة في دفع عجلة التنمية بالدول العربية.

وتنتهز الأمانة العامة هذه المناسبة لتسليط الضوء على الدور الإيجابي للمغتربين العرب في المهجر، حيث تلعب الجاليات العربية المغتربة دوراً كبيراً في تعزيز العلاقات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية بين دولهم الأصلية ودول المهجر. وتتنوع إسهاماتهم لتشمل مجالات عدة مثل الاقتصاد والاستثمار والتعليم والبحث العلمي والثقافة والفنون والرياضة والعمل الإنساني بالإضافة إلى المجال السياسي، وخاصةً الدور الذي يلعبونه لدعم القضية الفلسطينية من خلال الضغط السياسي والتوعية الإعلامية والدعم المالي، وموقفهم الرافض للاعتداءات الإسرائيلية على غزة ولبنان، بالإضافة إلى تأثير أصوات العرب الأمريكيين في انتخابات الرئاسة الأمريكية الأخيرة.