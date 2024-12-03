حظك اليوم.. توقعات الابراج الاربعاء 4-12-2024

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 07:30 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الاربعاء 4-12-2024

مهنياً: يتسلط الضوء على حياتك المهنية وتكون أكثر حرصاً على التفاصيل الدقيقة لأن أي خطأ يمكن أن يكلفك غالياً.

عاطفياً: تواجه بعض المتاعب والتحديات، وقد لا تدوم العلاقات السطحية والجديدة والمتأرجحة، ولن تصمد إلا العلاقات الصادقة والمتينة.

صحياً: لا تكثر من المطالعة ليلاً ولا سيما على شاشة الكمبيوتر أو إذا كان النور خفيفاً، لأنك بذلك تسبب الأذى لعينيك.

حظك اليوم برج الثور الاربعاء 4-12-2024

مهنياً: تتمتع بنشاط وحيوية ولديك المقدرة لإنجاز الكثير من المهام الشاقة الملقاة على عاتقك وتنجح.

عاطفياً: تلتقي شخصاً من الطرف الآخر يثير إعجابك، لكنك تبقي الأمر سراً ريثما تتعرف إليه أكثر.

صحياً: إثارة عصبيتك هذا اليوم قد تسبب لك انزعاجاً كبيراً، تخلص منه بالمشي مع أحد أفراد العائلة.

حظك اليوم برج الجوزاء الاربعاء 4-12-2024

مهنياً: تنهي عملاً تنال على أثره ترفية مستحقة وتنويهاً وتهنئة من أرباب العمل والزملاء.

عاطفياً: لا تكن متردداً في ما يتعلق بالاهتمام بالشريك، فهو ملاذك الأخير في الملمّات والمصاعب..

صحياً: عليك بممارسة بعض التمارين الرياضية لتحريك الدورة الدموية.

حظك اليوم برج السرطان الاربعاء 4-12-2024

مهنياً: تقدّر الأوضاع وتحللها بحسن إدراك وحدس لا يخيف، بحيث تفهم ما يجري على الساحة المهنية، فتؤدي دوراً مميزاً وتمارس موهبتك في الاستقطاب وكسب التأييد.

عاطفياً: كن مرناً في النقاش وحاول كسب ود الشريك، لا تجازف كي لا تدفع الثمن غالياً، وادرس الاوضاع بدقة.

صحياً: صحتك من أحسن إلى أحسن، وقد بدأت تلمس نتيجة ما أقدمت عليه من نشاط منذ مدة، حافظ على ذلك ولا تدع الأمور الأخرى تثنيك عن ذلك.

حظك اليوم برج الاسد الاربعاء 4-12-2024

مهنياً: تتمتع بنشاط كبير وتملك طاقة هائلة من الأفكار والقدرات تؤهلك للمشاركة في مؤتمر او اختبار ونقاش مهم.

عاطفياً: تنطوي على نفسك، وتقبع في زاويتك رافضاً الحوار، قد يتسبّب الظرف ببعض البلبلة فتعيد النظر في بعض العلاقات.

صحياً: تتعرض لبعض المشكلات الصحية نتيجة إهمالك في نظامك الغذائي والاعتماد على الأكلات السريعة والجاهزة، ولذلك لا بد من متابعة الطبيب واعتماد نظام غذائي صحي، حتى لا يؤثر فيك فيما بعد.

حظك اليوم برج العذراء الاربعاء 4-12-2024

مهنياً: تزهو بنفسك وتشعر بالارتياح وتزدهر الأوضاع وتكبر شعبيتك كما جاذبيتك وتشعر بالحيوية الكبيرة تعود اليك.

عاطفياً: يوم موفّق جدّاً ويدعوك الى تكرار المحاولات وعدم الاستسلام أمام العلاقات الفاشلة.

صحياً: اتبع النظام الغذائي السليم الذي لا يفقدك المناعة والحيوية وينعكس إيجاباً على وضعك الصحي.

حظك اليوم برج الميزان الاربعاء 4-12-2024

مهنياً: يبتسم لك الحظ ويسهل أمامك الدرب للفرص المهمة في شتى المجالات، قد يعني الامر عملاً جديداً او انتقالاً نحو مركز افضل او ترقية.

عاطفياً: جدّد حياتك العاطفية والشخصية وكرس لها وقتا ورعاية، إذا بحثت عن مصالحة فقد تتم اليوم.

صحياً: حاول استخدام نقاط القوة في صحتك للتصدي لأي حال مرضية قد تزعجك، ونظم مواعيد الطعام فهو يؤدي دوراً إيجابيا في حياتك الصحية.

حظك اليوم برج العقرب الاربعاء 4-12-2024

مهنياً: لن تتعثر حركتك، بل تتقدم أشواطاً كبيرة وتلفت النظر الى حسن ادارتك، ويؤدي الزملاء والعلاقات دوراً أساسياً في حصولك على عقد ما أو فرص استثنائية.

عاطفياً: تبدأ حياة جديدة وتسكنك عاطفة شديدة وحب كبير، لكن في المقابل انتبه من خيانة أو انجراف وراء بعض الملذات خارج إطار ما هو مشروع.

صحياً: لن يستطيع أحد وضع العصي في الدواليب أمام محاولاتك لتحسين وضعك الصحي، من خلال سعيهم الحؤول دون تخصيص الوقت اللازم لممارسة التماريين الرياضية.

حظك اليوم برج القوس الاربعاء 4-12-2024

مهنياً: يوم جيد جدا فكن مستعداً لجديد، وربما تفتقد الصبر، كأنك تبحث عن المشكلات بأي ثمن، فتجتر بعض القصص القديمة المنسية وتعيدها إلى الساحة.

عاطفياً: تزداد الثقة بالنفس، وقد تصطحب الحبيب إلى سفر ما، أو تعيش أجواء خياليّة من التقارب والسحر والمغامرات التي لا تبحث عن أي ارتباط بعدها.

صحياً: فكر في مستقبلك الصحي والحالة التي ستصبح عليها في حال أهملت الاهتمام بنفسك.

حظك اليوم برج الجدي الاربعاء 4-12-2024

مهنياً: يحاول بعض الزملاء إزعاجك او ربّما إزاحتك من موقع معيّن، وما عليك سوى استيعاب نياتهم وتفادي مواجهة عدائيتهم ريثما تمرّ الأمور بسلام.

عاطفياً: تسير الامور العاطفية بشكل جيد، فتستدرك حقيقة ما تريد وتلتقط الاشارات من اجل اتخاذ قرار نهائي.

صحياً: أحسن استخدام نقاط القوة في صحتك للتصدي لأي حال مرضية قد تزعجك في المقبل من الأيام.

حظك اليوم برج الدلو الاربعاء 4-12-2024

مهنياً: تتسلط الأضواء عليك هذا اليوم وتكون محط أنظار كبار المسؤولين وأصحاب الشركات الضخمة، وتنجح في اختبار وتحصل على ترقية أو عرض مهمّ.

عاطفياً: برودة التعامل مع الشريك ترخي بظلالها على العلاقة بينكما، فحاول أن تعمل بسرعة على تغيير طريقة التعامل قبل تفاقم الأمور.

صحياً: نظم حياتك، وخصّص للعمل وقتاً، وللرياضة وقتاً، وأنت الرابح في نهاية المطاف.

حظك اليوم برج الحوت الاربعاء 4-12-2024

مهنياً: تحصل على معلومات مفيدة، تدقق في بعض التفاصيل، وقد تعود لاستقصاء بعض الحقائق، قد تقود مسيرة ناجحة وترفع إلى الأعلى.

عاطفياً: إتبع قلبك وحدسك ووحيك، القلب مليء بجديد على الصعيد العاطفي هذا اليوم ويمنحك قوة وشعوراً بالنفوذ.

صحياً: إنتبه لصحتك ولسلامة قلبك، وتناول أدويتك بانتظام وتقيد بإرشادات الطبيب.