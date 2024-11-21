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أحمد جودة - القاهرة - يغيب المدافع الأرجنتيني ناهويل مولينا الذي تعرّض لإصابة عضلية في الفخذ مع منتخب بلاده لفترة غير محددة، وفقا لما كشفه ناديه أتلتيكو مدريد الإسباني الخميس.

نجم أتلتيكو مدريد يغيب بسبب الإصابة

وخضع اللاعب للفحوصات الطبية اللازمة فور عودته من مشاركته مع المنتخب الأرجنتيني حيث توافق التشخيص الأولي مع تقييم أطباء الـ "ألبيسيليستي".

وقال أتلتيكو في بيان صحافي "سيواصل الظهير الدولي جلسات العلاج الطبيعي وعملية إعادة التأهيل التي بدأها خلال المعسكر التدريبي مع منتخبه الوطني، قبل إعادة تقييمه".

وأصيب مولينا المتوج بطلا للعالم مع منتخب بلاده وصاحب هدف الفوز لفريقه على باريس سان جرمان الفرنسي 2-1 في دوري أبطال أوروبا مطلع هذا الشهر خلال هزيمة الأرجنتين أمام الباراغواي 1-2 ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

واستُبعد مولينا عن تشكيلة فريقه للمباراة المقبلة امام ألافيس السبت ضمن المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الإسباني.