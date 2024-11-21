الرياضة

لم أر مثله.. ليفاندوفسكي يتحدث عن يامال

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة، عن موهبة زميله في الفريق، لامين يامال، مشيرًا إلى إعجابه الشديد بما يقدمه في هذا السن.

ليفاندوفسكي: ما يفعله يامال في هذا العمر مستحيل

قال ليفاندوفسكي في تصريحاته، اليوم الخميس: "المرة الأولى التي رأيت فيها لامين يامال في التدريبات.. كان عمره 15 عامًا".

وأضاف البولندي قائلًا: "لقد رأيت الكثير من المواهب في حياتي، ولكن لم أر مثل هذا أبدًا: يا إلهي، لقد كان الأمر مذهلًا".

وواصل ليفاندوفسكي متحدثًا بانبهار عن يامال: "كيف يفعل ذلك في هذا العمر؟ أقسم أنه مستحيل".

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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