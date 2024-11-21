نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لم أر مثله.. ليفاندوفسكي يتحدث عن يامال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة، عن موهبة زميله في الفريق، لامين يامال، مشيرًا إلى إعجابه الشديد بما يقدمه في هذا السن.

ليفاندوفسكي: ما يفعله يامال في هذا العمر مستحيل

قال ليفاندوفسكي في تصريحاته، اليوم الخميس: "المرة الأولى التي رأيت فيها لامين يامال في التدريبات.. كان عمره 15 عامًا".

وأضاف البولندي قائلًا: "لقد رأيت الكثير من المواهب في حياتي، ولكن لم أر مثل هذا أبدًا: يا إلهي، لقد كان الأمر مذهلًا".

وواصل ليفاندوفسكي متحدثًا بانبهار عن يامال: "كيف يفعل ذلك في هذا العمر؟ أقسم أنه مستحيل".