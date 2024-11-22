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أحمد جودة - القاهرة -

تستعد أسونسيون لاستضافة المباراة النهائية لبطولة كوبا سود أمريكانا، السبت المقبل، بين راسينج الأرجنتيني وكروزيرو البرازيلي، والتي ستمنح البطل جائزة قدرها 6 ملايين دولار، وستؤدي إلى انتعاش النشاط الفندقي والتجاري في العاصمة الباراجويانية.

باراجواي تتأهب لاحتضان نهائي كوبا سود أمريكانا

وسيكون ملعب الجنرال بابلو روخاس، المعروف باسم لا نويبا أويا" مسرحا للمباراة الحاسمة في بطولة سود أمريكانا، والتي سبق لأسونسيون أن استضافتها في 2019.

ويسعى راسينج وكروزيرو، اللذان يملكان تاريخا من النهائيات في النسخة القديمة من كأس سوبر سود أمريكانا، التي التقيا فيها عامي 1988 و1992، حيث فاز كل منهما بلقب واحد على التوالي، إلى تحقيق أول لقب لهما في هذه البطولة التي يحمل لقبها ليجا دي كيتو الإكوادوري.

انتعاش اقتصادي

تتوقع مدينة أسونسيون، التي يبلغ عدد سكانها 520 ألف نسمة، وصول نحو 60 ألف مشجع عن طريق الجو والبر، لحضور مباراة السبت، وسيضخ حضورهم نحو 50 مليون دولار في الاقتصاد المحلي.

وقبل خمس سنوات، جلبت بطولة سود أمريكانا 28.8 مليون دولار إلى باراجواي، ومن المتوقع ارتفاع الإيرادات بنسبة 72%.

كما تقدر نسبة إشغال الفنادق بنسبة 100% في العاصمة والمدن المجاورة لها.

وصرحت وزيرة السياحة، أنجي دوارتي، أن إدارتها أقامت مراكز للاستعلامات السياحية مع معلومات عن أماكن الإقامة والمعالم ذات الأهمية كما ستقدم جولات مجانية للزوار.

وستقام ساحة كبيرة في وسط العاصمة في شارع ‘كوستانيرا‘ بطول نهر باراجواي، حيث ستتاح الفرصة للمشجعين للاستمتاع بالعروض الحية وفن الطهي والثقافة المحلية.

وأعلن قائد الشرطة الوطنية في باراجواي، كارلوس بينيتز، أنه سيتم تخصيص 7 آلاف شرطي للعملية الأمنية في المدينة، مع التركيز على المنطقة المحيطة بالملعب.

جوائز ضخمة

سيحصل الفريق الفائز بكوبا سود أمريكانا 2024 على جائزة مالية قدرها 6 ملايين دولار، أما الوصيف سيحصد مليوني دولار.

وخصصت المسابقة هذا العام، 300 ألف دولار لكل مباراة في الدور الأول، و115 ألف دولار إضافية لكل مباراة يفوز بها.

وفي دور 16، تم زيادة الجائزة المالية إلى 500 ألف دولار لكل مباراة، و600 ألف دولار في دور 16، و700 ألف دولار في دور الثمانية.

وفي الدور نصف النهائي، كان المبلغ لكل مباراة 800 ألف دولار