نشوى مصطفى تنضم لأبطال مسلسل " سيد الناس"

القاهرة - محمد ابراهيم - انضمت الفنانة نشوى مصطفى لأبطال مسلسل “ سيد الناس” للنجم عمرو سعد المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل.

يبدأ عمرو سعد تصوير أول مشاهد المسلسل في 20 نوفمبر المقبل، حيث انتهى المخرج محمد سامي من معاينة كافة أماكن التصوير.

تدور أحداث المسلسل في قرية صعيدية، ويتواجد منزل عمرو سعد في منطقة الصليبية ضمن أحداث المسلسل.

آخر أعمال عمرو سعد كان مسلسل "الجسر" الذي عُرض في رمضان الماضي، وحقق نجاحًا كبيرًا بين الجمهور.



من المتوقع أن يكون مسلسل "سيد الناس" أحد أبرز الأعمال في موسم رمضان 2025، بفضل قوة فريق العمل والقصة المثيرة التي يقدمها. ينتظر الجمهور بفارغ الصبر عرض هذا المسلسل الذي يعد بتقديم تجربة درامية مميزة.