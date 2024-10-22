انت الأن تتابع خبر "الناس هتكبر وانتي هتصغري"... حضري بنفسك كولاجين طبيعي للبشرة بمكونات بسيطة من البيت يزيل تجاعيد الوجه والرقبة! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - مع تقدم الإنسان في السن، يبدأ إنتاج الكولاجين الطبيعي في التراجع مما يؤدي إلى فقدان الجلد لمرونته ونعومته نتيجة لذلك، تظهر التجاعيد على الوجه، وخاصة في منطقة الجبهة وحول الفم والعينين وأيضاً على اليدين. يمكنك الآن تحضير أفضل كولاجين طبيعي في المنزل باستخدام مكونات بسيطة من مطبخك استمري في قراءة المقال للتعرف على طريقة التحضير.
كولاجين طبيعي للبشرة
- وفري أموالك وحضري كولاجين طبيعي لبشرتك يزيل تجاعيد الوجه ويجعلها تبدو أكثر شباباً من خلال اتباع الخطوات التالية:
المكونات:
- بياض بيضة.
- ملعقة صغيرة قهوة.
- 3 ملاعق حليب.
- منقوع لبان الذكر.
طريقة التحضير والاستخدام:
- نضع بياض البيضة في وعاء عميق ونخفقه بشكل جيد بواسطة المضرب اليدوي حتى تتشكل رغوة على السطح.
- في وعاء آخر، نقوم بإذابة القهوة مع الحليب، ثم نضيفها إلى مزيج البيض ونتابع التحريك حتى تمتزج المكونات معًا.
- الآن لديك الكولاجين الطبيعي جاهز.
- نقوم بغسل البشرة بالماء والغسول المناسب، ثم نجففها، وبعدها نوزع المزيج عليها.
- باستخدام فرشاة، نقوم بوضع طبقة من المناديل ثم نضيف فوقها طبقة أخرى من الخليط، ونتركها حتى تجف.
- في هذه الأثناء، نقوم بتحضير منقوع لبان الذكر عن طريق إضافة ملعقة من لبان الذكر إلى وعاء يحتوي على كمية كافية من الماء.
- أو ماء الورد، يترك من المساء حتى الصباح ليغير لون الماء إلى الأبيض، ثم يتم تصفيته ويوضع في زجاجة بخاخ.
- يتم إزالة الخليط من البشرة ثم يتم شطفها بالماء، وبعد ذلك يتم رش منقوع لبان الذكر عليها وندلكها بحركات دائرية.
- ستلاحظين أن بشرتك أصبحت أكثر نعومة وإشراقًا، وخالية من التجاعيد والتصبغات.