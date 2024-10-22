انت الأن تتابع خبر "الناس هتكبر وانتي هتصغري"... حضري بنفسك كولاجين طبيعي للبشرة بمكونات بسيطة من البيت يزيل تجاعيد الوجه والرقبة! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مع تقدم الإنسان في السن، يبدأ إنتاج الكولاجين الطبيعي في التراجع مما يؤدي إلى فقدان الجلد لمرونته ونعومته نتيجة لذلك، تظهر التجاعيد على الوجه، وخاصة في منطقة الجبهة وحول الفم والعينين وأيضاً على اليدين. يمكنك الآن تحضير أفضل كولاجين طبيعي في المنزل باستخدام مكونات بسيطة من مطبخك استمري في قراءة المقال للتعرف على طريقة التحضير.

كولاجين طبيعي للبشرة

وفري أموالك وحضري كولاجين طبيعي لبشرتك يزيل تجاعيد الوجه ويجعلها تبدو أكثر شباباً من خلال اتباع الخطوات التالية:

المكونات:

بياض بيضة.

ملعقة صغيرة قهوة.

3 ملاعق حليب.

منقوع لبان الذكر.

طريقة التحضير والاستخدام: