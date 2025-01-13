أضرار شرب القهوة على الريق.. ستصدمكم

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 13 يناير 2025 01:52 مساءً - تأثير شرب القهوة على معدة فارغة

القهوة هي واحدة من أكثر المشروبات استهلاكًا حول العالم، ويعشقها الكثيرون لفوائدها المتعددة ونكهتها الفريدة. ولكن، هل فكرت يومًا في تأثير شرب القهوة على الريق، وخاصةً على معدتك الخاوية؟ دعونا نستعرض هذا الموضوع بالتفصيل.

لماذا يعتبر شرب القهوة على الريق ضارًا؟

شرب القهوة في الصباح الباكر قبل تناول أي طعام يمكن أن يكون له تأثيرات سلبية على الصحة بسبب عدة عوامل:

زيادة حموضة المعدة: تحتوي القهوة على مواد حمضية مثل الكافيين والكلوروجينيك أسيدز، التي يمكن أن تزيد من إفراز الأحماض في المعدة، مما يؤدي إلى تهيجها والشعور بالحموضة.

تحتوي القهوة على مواد حمضية مثل الكافيين والكلوروجينيك أسيدز، التي يمكن أن تزيد من إفراز الأحماض في المعدة، مما يؤدي إلى تهيجها والشعور بالحموضة. تأثير على الجهاز الهضمي: يمكن أن تؤدي القهوة إلى تهيج بطانة المعدة وزيادة خطر الإصابة بالقرحة المعوية والإصابة بعسر الهضم.

يمكن أن تؤدي القهوة إلى تهيج بطانة المعدة وزيادة خطر الإصابة بالقرحة المعوية والإصابة بعسر الهضم. اضطراب الهرمونات: تناول القهوة على معدة فارغة يحفز إنتاج الكورتيزول، وهو هرمون التوتر، والذي يمكن أن يؤثر على مزاجك ويزيد من التوتر والقلق.

تناول القهوة على معدة فارغة يحفز إنتاج الكورتيزول، وهو هرمون التوتر، والذي يمكن أن يؤثر على مزاجك ويزيد من التوتر والقلق. تأثير على مستويات السكر في الدم: بعض الدراسات تشير إلى أن الكافيين يمكن أن يؤثر على مستويات الإنسولين، مما قد يؤدي إلى تقلب مستويات السكر في الدم.

طرق لتقليل أثر القهوة السلبي على المعدة

إذا كنت من محبي القهوة ولا تستطيع التخلي عن تناولها في الصباح، هنا بعض النصائح التي قد تساعد في تقليل الآثار السلبية:

تناول وجبة خفيفة أولاً: جرب تناول قطعة من الخبز أو الفاكهة قبل شرب القهوة لتقلل من تأثير الأحماض على المعدة.

جرب تناول قطعة من الخبز أو الفاكهة قبل شرب القهوة لتقلل من تأثير الأحماض على المعدة. اختر القهوة المنزلية: تصنع بعض الأنواع من القهوة باستخدام حبوب أقل حمضية مما يمكن أن يخفف من حدة التأثيرات.

تصنع بعض الأنواع من القهوة باستخدام حبوب أقل حمضية مما يمكن أن يخفف من حدة التأثيرات. تقليل استهلاك الكافيين: حاول تقليل كمية الكافيين التي تتناولها تدريجياً، أو اختر القهوة منزوعة الكافيين كبديل.

في النهاية، رغم أن القهوة لها فوائد عديدة، من المهم تناولها بطريقة لا تؤذي صحتنا. ابدأ يومك برشفة خفيفة ولا تنسَ تناول فطورك قبل الاستمتاع بكوب القهوة الخاص بك!