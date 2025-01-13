العالم اليوم - دبي.. البريطاني سايمون سكويب يحقق جائزة "قمة المليار متابع"

انتم الان تتابعون خبر دبي.. البريطاني سايمون سكويب يحقق جائزة "قمة المليار متابع" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 13 يناير 2025 07:22 مساءً - حصد صانع المحتوى البريطاني، سايمون سكويب، جائزة المليون دولار خلال فعاليات قمة المليار متابع 2025، حيث كرمته الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي.

من هو سايمون سكويب؟

سايمون سكويب هو رائد أعمال بريطاني، سخر محتواه لمساعدة الناس في تحقيق أحلامهم، من خلال مساعدة الناس بالشارع لإنشاء أعمال ومشاريع خاصة، ويحظى بمتابعة أكثر من 9 ملايين شخص.

وحصد سكويب بجائزة "قمة المليار متابع"، وهي الجائزة الأكبر عالميا لصناعة المحتوى الرقمي.

وتهدف الجائزة إلى تشجيع صناعة المحتوى الذي يترك بصمة إيجابية ويغير المجتمعات نحو الأفضل.

وكان صانع المحتوى البريطاني سايمون سكويب حدد مجموعة من العوامل التي اعتبرها أساسية لنجاح المؤثرين في تقديم محتوى هادف وبناء قاعدة جماهيرية مميزة، أبرزها القضايا الهادفة والعمل من أجل الإنسانية، مع الالتزام بالخطاب الجذاب وفهم احتياجات الجمهور، مؤكدا أهمية دمج القضايا الهادفة في استراتيجيات الأعمال لتحقيق النمو المستدام وتعزيز التأثير الإيجابي في المجتمعات.

وقال سايمون سكويب في وقت سابق، إن استضافة دولة الإمارات هذا الحشد الكبير من صناع المحتوى والمؤثرين في قمة المليار متابع، تعد دليلا بارزا على الرؤية الاستشرافية للإمارات تجاه أهمية صناعة المحتوى كأداة مؤثرة في تشكيل مستقبل الإعلام والمجتمعات.

وأضاف أن نجاح المؤثر في جذب الجمهور عبر تقديم محتوى هادف ليس سهلا في الوقت الذي يزدحم فيه الفضاء الافتراضي، بل هي رحلة تتطلب الإبداع، والجهد، والقدرة على بناء علاقة حقيقية مع الجمهور.

وأكد أن نجاح منصته الإلكترونية "HelpBnk" لم يأت إلا لإيمانه بأهمية التناغم بين فريق العمل، قائلا: "النجاح لا يمكن أن يتحقق بشكل فردي، وإنما عبر فريق متفاهم مؤمن بالأهداف العامة".

وأضاف: "تفرغت لمنصتي التي تقدم نصائح واستشارات تجارية مجانية، موضحا أن هذا كان تغييرا كبيرا في حياتي، لأن الإنسان لا يمكنه النجاح من غير المخاطرة المحسوبة".