العالم اليوم - مع اقتراب اتفاق غزة.. إسرائيل تكشف موقفها من "جثمان السنوار"

انتم الان تتابعون خبر مع اقتراب اتفاق غزة.. إسرائيل تكشف موقفها من "جثمان السنوار" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 14 يناير 2025 01:23 صباحاً - أكد مسؤول إسرائيلي، الإثنين، أن جثمان قائد حركة حماس يحيى السنوار لن يكون جزءا من اتفاق غزة.

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن بيانا منسوبا إلى المصدر الذي لم تذكر اسمه، تم إرساله إلى صحفيين إسرائيليين، يؤكد أن إسرائيل "لن تعيد جثمان السنوار كجزء من صفقة الأسرى".

وقال البيان: "لن يحدث ذلك. نقطة"، وفق الصحيفة.

وكانت تقارير صحفية أشارت إلى أن حركة حماس تطالب باستعادة جثمان السنوار الذي قتل في رفح بشهر أكتوبر الماضي، خلال المرحلة الأولى من اتفاق غزة الذي يبدو قريبا.

والإثنين أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أن إسرائيل وحماس "على وشك" إبرام اتفاق هدنة في غزة، وذلك بعيد إعلان مستشاره للأمن القومي جيك سوليفان عن موقف مماثل.

وفي خطاب ألقاه بوزارة الخارجية حول سجله الدبلوماسي، قال بايدن: "نحن على وشك أن نرى اقتراحا طرحته بالتفصيل قبل أشهر عدة يؤتي ثماره أخيرا".

وأضاف أن إدارته تعمل "بشكل عاجل على إبرام هذا الاتفاق"، قبل أسبوع من تسلم الرئيس المنتخب دونالد ترامب مهامه في البيت الأبيض.