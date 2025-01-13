العالم اليوم - يقيم سرا في إيطاليا.. طلب لاعتقال ضابط إسرائيلي "فورا"

وحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرئيلية، فإن مؤسسة "هند رجب" التي تعمل على متابعة الإجراءات القانونية ضد جنود الجيش الإسرائيلي، تعتبر أن عليان هو مسؤول عن المجاعة في قطاع غزة، وأنه يقيم في الوقت الحالي بشكل سري في إيطاليا.

وفي مقابلة تلفزيونية مع برنامج "الديمقراطية الآن" على قناة أميركية، كشف رئيس مؤسسة هند رجب، دياب أبو جهجة، عن تقديم المنظمة طلبا لمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي لاعتقال عليان، متهما إياه بالتورط في استخدام المجاعة كسلاح ضد المدنيين في غزة.

وأوضح أبو جهجة أن عليان، الذي يتواجد حاليا في إيطاليا، لا يتمتع بأي حصانة قانونية.

كما كشفت المؤسسة الحقوقية في منشور على منصة "إكس" أنها "رفعت قضايا إلى المحكمة الجنائية الدولية وأبلغت السلطات الإيطالية مطالبة بالاعتقال الفوري للواء غسان عليان، رئيس مكتب تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، الموجود حاليا في روما".

وقالت إن عليان: "أشرف على الحصار الكامل لغزة، وتسليح المجاعة واستهداف البنية التحتية المدنية، بما في ذلك المستشفيات، في أعمال ترقى إلى الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية".

وأضافت أنه "وفي غياب الحصانة بموجب القانون الدولي، تؤكد مؤسسة هند رجب أن إيطاليا ملزمة بالتحرك السريع".

وقد سبق أن شغل عليان عدة مناصب في الجيش الإسرائيلي، منها رئيس الإدارة المدنية، ورئيس مقر القيادة المركزية، وقائد لواء غولاني.

وكانت مؤسسة هند رجب، قد أكدت سابقا أنها قدمت شكاوى ضد جنود إسرائيليين في عدة دول أوروبية، بما في ذلك فنلندا والدنمارك والنرويج، بعد اتهامهم بمحاولة الهروب من الملاحقة القضائية.

كما قامت المؤسسة بتقديم شكاوى ضد جنود إسرائيليين في دول مثل السويد والبرازيل وتشيلي والأرجنتين وتايلاند.

وفي وقت سابق، وجه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، باتخاذ إجراءات لحماية هوية الجنود والضباط المشاركين في الأنشطة العملياتية المتعلقة بالحرب، وذلك في محاولة للتصدي للملاحقات القانونية في دول العالم.